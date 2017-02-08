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15:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жителей Иркутской области просят жаловаться на незаконные рубки и пожары в лесу

В Иркутской области продолжает работу горячая линия по проблемам лесопользования.

Она создана в рамках мониторинговой группы «Живой лес», которая отслеживает реализацию федерального закона № 218 о совершенствовании регулирования отношений в сфере лесного комплекса, принятого на весенне-летней сессии Госдумы РФ в 2016 году. Как сообщает 8 февраля 2017 года пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области со ссылкой на руководителя группы, вице-спикера ЗС области, председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталью Дикусарову, предложения по лесовосстановлению, жалобы на незаконные рубки и лесные пожары принимают по тел.: 8−924−833−38−38.

Наталья Дикусарова рассказала, что горячая линия по проблемам лесопользования имеет очень большой эффект. «Мы наладили прямые каналы взаимодействия с правоохранительными органами, буквально в течение десяти минут после звонка на горячую линию обращение перенаправляется в соответствующие структуры и сразу поступает в работу, — пояснила она. — Большая часть поступивших обращений нашла своё подтверждение. По ряду из них были возбуждены уголовные дела. Хочу отметить, что о части нарушений правоохранительные органы не были уведомлены в ином порядке, кроме как через горячую линию. Поэтому и для них это большая помощь в получении оперативной информации».

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