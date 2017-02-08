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12:22 (мск), источник: dostup1.ru

Штормовое предупреждение из-за морозов объявлено в Челябинской области

В горах и низинах столбики термометров опустятся до минус 35−40 градусов.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение — по данным синоптиков, до 11 февраля ночью и утром ожидаются 40-градусные морозы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«До 11 февраля в большинстве районов Челябинской области установится аномально холодная погода — среднесуточная температура воздуха будет на семь и более градусов ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в горах и низинах столбики термометров опустятся до минус 35−40 градусов.

«В эти дни сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, возможен рост пожаров в жилом секторе, увеличение числа случаев общего переохлаждения и обморожения», — предупреждают спасатели.

По информации Гидрометцентра РФ, «тандем из малооблачного скандинавского антициклона и снежного циклона, промчавшегося по югу Урала и Западной Сибири, обеспечили заток холодных воздушных масс с севера на территорию от западных границ страны до бассейна Оби». В эпицентре морозов оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Свердловская, Тюменская, Челябинская области и ряд других регионов.

Для того чтобы согреться, ни в коем случае не следует употреблять алкоголь. Спиртное дает обманчивое ощущение тепла — сосуды расширяются, тем самым отдавая больше тепла, а затем резко сужаются, вследствие чего замерзают конечности. Кроме того, алкоголь притупляет болевые ощущения, что не позволяет вовремя почувствовать боль и дискомфорт, отмечают медработники.

Справка
Как пережить морозы. Советы экспертовКто предупрежден — тот вооружен. Что делать при обморожении и как правильно одеваться, как оживить автомобиль и заставить работать неприспособленный к низким температурам гаджет, как утеплить квартиру и какие фильмы про выживание в стужу посмотреть - эксперты медиапроектов Mail.Ru делятся секретами борьбы с зимними морозами.
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