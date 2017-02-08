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12:32 (мск), источник: РИА Крым

Феодосия стала самым недорогим туристическим городом воинской славы России

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости (Крым). Феодосия возглавила рейтинг самых недорогих у туристов городов воинской славы России, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Рейтинг составлен одним из сервисов поиска отелей, исходя из данных стоимости броней отелей с 23 на 24 февраля 2017 года.

Кроме того, в пятерку самых недорогих городов вошли Калач-на-Дону (Волгоградская область), Вязьма (Смоленская область), Козельск (Калужская область) и Ковров (Владимирская область).

По данным сервиса, в этих городах проживание обойдется от 1,5 до 2 тысяч рублей в сутки.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), в этом году на День защитника Отечества крымчане, как и все жители страны, будут отдыхать четыре дня.

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