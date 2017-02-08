Феодосия стала самым недорогим туристическим городом воинской славы России

Рейтинг составлен одним из сервисов поиска отелей, исходя из данных стоимости броней отелей с 23 на 24 февраля 2017 года.

Кроме того, в пятерку самых недорогих городов вошли Калач-на-Дону (Волгоградская область), Вязьма (Смоленская область), Козельск (Калужская область) и Ковров (Владимирская область).

По данным сервиса, в этих городах проживание обойдется от 1,5 до 2 тысяч рублей в сутки.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), в этом году на День защитника Отечества крымчане, как и все жители страны, будут отдыхать четыре дня.