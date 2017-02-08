Феодосия стала самым недорогим туристическим городом воинской славы России
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости (Крым). Феодосия возглавила рейтинг самых недорогих у туристов городов воинской славы России, сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости (Крым). Феодосия возглавила рейтинг самых недорогих у туристов городов воинской славы России, сообщили в
Рейтинг составлен одним из сервисов поиска отелей, исходя из данных стоимости броней отелей с 23 на 24 февраля 2017 года.
Кроме того, в пятерку самых недорогих городов вошли
По данным сервиса, в этих городах проживание обойдется от 1,5 до 2 тысяч рублей в сутки.
Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), в этом году на День защитника Отечества крымчане, как и все жители страны, будут отдыхать четыре дня.