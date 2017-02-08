Жители УОБО будут отдыхать в первый день Сагаалгана

Нерабочим (праздничным) днём объявлен на территории Усть-Ордынского Бурятского округа первый день Белого месяца — 27 февраля 2017 года. Такое постановление подписал председатель правительства Иркутской области Александр Битаров, сообщает пресс-служба правительства региона. Как сообщила руководитель администрации УОБО Марина Иванова, традиционно во всех муниципальных образованиях округа пройдут праздничные вечера и концерты, посвященные новому году по лунному календарю.

Масштабные мероприятия запланированы на площадках областных государственных учреждений культуры, подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа. В первый день праздника в посёлке Усть-Ордынском будет организован «Глобальный ехор» в рамках всемирного флешмоба, который проходит в разных странах. В Национальной библиотеке им. М. Н. Хангалова откроется книжная выставка «Праздник Белого месяца», а в Национальном музее — выставка «Тоонто нютаг».