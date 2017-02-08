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12:30 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жители УОБО будут отдыхать в первый день Сагаалгана

Первый день Сагаалгана объявлен нерабочим на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.

Нерабочим (праздничным) днём объявлен на территории Усть-Ордынского Бурятского округа первый день Белого месяца — 27 февраля 2017 года. Такое постановление подписал председатель правительства Иркутской области Александр Битаров, сообщает пресс-служба правительства региона. Как сообщила руководитель администрации УОБО Марина Иванова, традиционно во всех муниципальных образованиях округа пройдут праздничные вечера и концерты, посвященные новому году по лунному календарю.

Масштабные мероприятия запланированы на площадках областных государственных учреждений культуры, подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа. В первый день праздника в посёлке Усть-Ордынском будет организован «Глобальный ехор» в рамках всемирного флешмоба, который проходит в разных странах. В Национальной библиотеке им. М. Н. Хангалова откроется книжная выставка «Праздник Белого месяца», а в Национальном музее — выставка «Тоонто нютаг».

«Ежегодный окружной конкурс “Баатар — Дангина” проведет национальный центр народного творчества. Для учащихся общеобразовательных школ окружного центра в национальной библиотеке пройдет краеведческий час “Сагаалган на моей земле” , — рассказала глава округа. — Государственный ансамбль песни и танца “Степные напевы” запланировал гастрольные поездки в Иркутск и Ангарск, посёлок Одинск, посёлок Магистральный и Северобайкальск Республики Бурятия. Два концерта ансамбля состоятся в поселке Усть-Ордынский. В марте 2017 года впервые на территории УОБО пройдёт фестиваль “Мужские игры бурят”, который будет посвящен празднику Белого месяца».

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