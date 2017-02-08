Жители УОБО будут отдыхать в первый день Сагаалгана
Первый день Сагаалгана объявлен нерабочим на территории
Первый день Сагаалгана объявлен нерабочим на территории
Нерабочим (праздничным) днём объявлен на территории
Масштабные мероприятия запланированы на площадках областных государственных учреждений культуры, подведомственных администрации
«Ежегодный окружной конкурс “Баатар — Дангина” проведет национальный центр народного творчества. Для учащихся общеобразовательных школ окружного центра в национальной библиотеке пройдет краеведческий час “Сагаалган на моей земле” , — рассказала глава округа. — Государственный ансамбль песни и танца “Степные напевы” запланировал гастрольные поездки в Иркутск и Ангарск, посёлок Одинск, посёлок Магистральный и Северобайкальск Республики Бурятия. Два концерта ансамбля состоятся в поселке