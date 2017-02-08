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13:47 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральские учёные изобрели «успокоительное» для птиц

Антистрессовый препарат способствует повышению качества мяса.

Учёные ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ поделились своими последними достижениями. Одна из наиболее любопытных разработок — антистрессовый фармакологический комплекс СПАО (стресс-протектор антиоксидант для животных).

В соответствии с Всемирной декларацией благосостояния животных, животные, содержащиеся в неволе, должны быть обеспечены «пятью свободами» — свободой от голода и жажды, от дискомфорта, от боли, травм и болезней, от страха и стресса, а также свободой естественного поведения. Другими словами, у них должны быть доступ к воде и еде, место для отдыха и сна, а также они имеют право на лечение и профилактику болезней. Но самое главное — эти животные не должны страдать.

«Стресс — это естественный ответный механизм организма животных, человека и даже растений в ответ на действие различных неблагоприятных факторов, — рассказал профессор кафедры физиологии и фармакологии, доктора биологических наук Алевтин Мифтахутдинов. — Для потребителя стрессы являются основными факторами снижения качества продукции, особенно мяса. Из-за стресса качество мяса любого животного и птицы снижается: происходит чрезмерное отделение сока, разрушается структура мышечной массы, изменяется минеральный состав мяса.».

Разработанный препарат даётся курам с водой перед переводом из птичника в птичник, перед вакцинациями, транспортировкой, обрезкой клюва и шпор, при введении молодых петухов для обновления стада и т.д., то есть при любых запланированных технологических стрессах. И это даёт свои результаты. По крайней мере, разработка Мифтахутдинова включает уже завоевала девять медалей на всероссийских и областных аграрных выставках и опубликована в 58 научных работах. Результаты исследований внедрены в условиях Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, Чувашской республике и Якутии.

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