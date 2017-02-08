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12:29 (мск), источник: PROUFU.ru

Динар Гильмутдинов призвал водителей не ругаться с женами

Главный госавтоинспектр РБ призвал водителей не ругаться со своими близкими и женами. По мнению Динара Гильмутдинова, это может привести к авариям.

Глава дорожной политики в Instagram привел в пример жизненную ситуацию из своего опыта. Не так давно он разговаривал с участником ДТП, который совершил необдуманный обгон: «Спрашиваю: «Зачем нарушили?». Водитель отвечает: «Динар Загитович, с вечера с женой поругался… Задумался, и сам не заметил, как вышел на обгон…».

Как отметил Динар Гильмудинов, благоприятная среда дома — залог водительского спокойствия.

«Дорогие супруги! Берегите друг друга! Когда с близкими все в ладу, наше внимание сфокусировано на настоящих событиях. Это очень важно, когда вы за рулем!», — добавил он.

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