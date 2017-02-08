Воронежских фермеров предупредили о новой угрозе вспышки птичьего гриппа

Инспекторы Россельхознадзора пояснили, что хоть Воронежская область и не граничит с Казахстаном, риски вспышки птичьего гриппа в регионе есть: основным источником вируса гриппа являются дикие перелетные птицы. Первыми признаками заболевания птицы могут быть отказ от корма и воды, изменение характера поведения, поражение нервной системы в виде нарушения координации движений, тремора или парезов, изменение нормального цвета гребня, бородок, лап, помутнение роговицы глаз, что особенно характерно для водоплавающих птиц или же внезапный падеж без выраженных клинических признаков, добавили в ведомстве.

В этих случаях нужно немедленно обратиться в ветеринарную службу. При птичьем гриппе необходимо уничтожить всех птиц, а птицеводческие хозяйства следует перевести в режим работы закрытого типа, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Контекст

Губернатор Алексей Гордеев подписал указ о введении карантина по птичьему гриппу в Воронеже 5 января. Очагом гриппа признали Воронежский зоопарк имени Попова, где и выявили вирус птичьего гриппа. Из-за эпидемии погибли 176 птиц, в день введения карантина зоопарк перестал работать. Среди уничтоженных птиц оказались девять краснокнижных — филин, орел-могильник, орлан-белохвост и другие. Источник вируса пока неизвестен.

Карантин действовал в течение месяца. Воронежский зоопарк возобновил работу 7 февраля. Работают все залы, кроме зала птиц — первое животное поселят в новый вольер в течение 2017 года.