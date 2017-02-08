Уральский ветеран получил желтый пояс по айкидо в 90 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Ветеран Василий Афончиков из Новоуральска Свердловской области получил пятый кю (ученическая степень в японских единоборствах — прим. ТАСС) и желтый пояс по айкидо, сообщил журналистам руководитель клуба айкидо «Сатори» Сергей Яценко.

«При зачислении в группу ученик автоматически получает 6-й кю. Чтобы выйти на следующий уровень, нужно пройти аттестацию. Василий Афончиков успешно сдал экзамен, получил пятый кю и желтый пояс по айкидо. И все это в 90 лет», — рассказал Яценко.

По его словам, для ветерана пришлось создать специальную программу. «В айкидо есть девять базовых техник, но некоторые из них достаточно сложны. Для возраста Василия Афончикова мы проработали пять наиболее доступных. Были исключены слишком резкие движения и динамичные упражнения», — добавил руководитель клуба.

Сам ветеран сообщил, что в группу по айкидо записался для поддержания здоровья. «Раньше я бегал на лыжах, играл в волейбол, футболом занимался до 60 лет. Год назад занялся японскими единоборствами. Когда пришел в зал, даже не мог, как положено, сесть на колени, а сейчас отжимаюсь 10 раз», — рассказал Афончиков.

Во время Великой Отечественной войны Афончиков служил в Еланских лагерях, где охранял пленных немцев и японцев. «Тогда мы не очень ладили. Я водил японских пленных из лагеря на железнодорожную станцию заниматься уборкой. Через 70 лет я познакомился с Японией заново. Планирую получить как минимум коричневый пояс», — добавил пенсионер.