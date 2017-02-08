Дэниэлу Рэдклиффу показали его двойника из Красноярска
Британскому актеру Дэниелу Рэдклиффу показали фотографию жителя Красноярка, который приобрел популярность в соцсетях
Британскому актеру Дэниелу Рэдклиффу показали фотографию жителя Красноярка, который приобрел популярность в соцсетях
Рэдклифф давал интервью о постановке пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» на телепередаче, когда ведущая предложила ему и другим актерам посмотреть на двойника британца Николая Последу. Те отметили, что россиянин действительно похож на артиста.
Сходство Последы с актером
Рэдклифф приобрел известность благодаря роли Гарри Поттера в экранизации серии романов Джоан Роулинг о юном волшебнике.