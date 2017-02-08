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12:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Дэниэлу Рэдклиффу показали его двойника из Красноярска

Британскому актеру Дэниелу Рэдклиффу показали фотографию жителя Красноярка, который приобрел популярность в соцсетях из-за сходства с сыгравшим Гарри Поттера артистом. Видеозапись опубликована на Facebook-странице телеканала ITV London.

Рэдклифф давал интервью о постановке пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» на телепередаче, когда ведущая предложила ему и другим актерам посмотреть на двойника британца Николая Последу. Те отметили, что россиянин действительно похож на артиста.

Сходство Последы с актером интернет-пользователи обнаружили конце января благодаря Instagram-аккаунту жителя Красноярска.

Рэдклифф приобрел известность благодаря роли Гарри Поттера в экранизации серии романов Джоан Роулинг о юном волшебнике.

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© Ньюстюб
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