Волгоградцы стали чаще посещать центры здоровья

Специалисты центров ежедневно проводят консультации по вопросам профилактики диабета, артериальной гипертонии, ожирения и других заболеваний.

Диагностику в центрах здоровья Волгоградской области прошли более 40 тысяч взрослых и 32 тысячи детей. Врачи разработали для своих пациентов индивидуальные планы наблюдения, обучили свыше 11 тысяч человек в школах здоровья. Медики помогают составить индивидуальную программу формирования здорового образа жизни и рационального питания с оценкой факторов риска, функциональных и адаптативных резервов организма человека, а также с учетом возрастных особенностей.

Важно, что центры здоровья смогли охватить и жителей отдаленных территории. Так, с помощью мобильного комплекса обследовано пять тысяч детей в селах региона.

Сегодня в Волгоградской области работают девять центров здоровья для взрослого населения и три — для детей.