Волгоградцы стали чаще посещать центры здоровья
Более 70 тысяч человек посетили центры здоровья в прошлом году, в то время как в 2015 году эта цифра составила порядка 55 тысяч человек.
Более 70 тысяч человек посетили центры здоровья в прошлом году, в то время как в 2015 году эта цифра составила порядка 55 тысяч человек.
Специалисты центров ежедневно проводят консультации по вопросам профилактики диабета, артериальной гипертонии, ожирения и других заболеваний.
Диагностику в центрах здоровья Волгоградской области прошли более 40 тысяч взрослых и 32 тысячи детей. Врачи разработали для своих пациентов индивидуальные планы наблюдения, обучили свыше 11 тысяч человек в школах здоровья. Медики помогают составить индивидуальную программу формирования здорового образа жизни и рационального питания с оценкой факторов риска, функциональных и адаптативных резервов организма человека, а также с учетом возрастных особенностей.
Важно, что центры здоровья смогли охватить и жителей отдаленных территории. Так, с помощью мобильного комплекса обследовано пять тысяч детей в селах региона.
Сегодня в Волгоградской области работают девять центров здоровья для взрослого населения и три — для детей.