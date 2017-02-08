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15:16 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцы стали чаще посещать центры здоровья

Более 70 тысяч человек посетили центры здоровья в прошлом году, в то время как в 2015 году эта цифра составила порядка 55 тысяч человек.

Специалисты центров ежедневно проводят консультации по вопросам профилактики диабета, артериальной гипертонии, ожирения и других заболеваний.

Диагностику в центрах здоровья Волгоградской области прошли более 40 тысяч взрослых и 32 тысячи детей. Врачи разработали для своих пациентов индивидуальные планы наблюдения, обучили свыше 11 тысяч человек в школах здоровья. Медики помогают составить индивидуальную программу формирования здорового образа жизни и рационального питания с оценкой факторов риска, функциональных и адаптативных резервов организма человека, а также с учетом возрастных особенностей.

Важно, что центры здоровья смогли охватить и жителей отдаленных территории. Так, с помощью мобильного комплекса обследовано пять тысяч детей в селах региона.

Сегодня в Волгоградской области работают девять центров здоровья для взрослого населения и три — для детей.

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