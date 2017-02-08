Кремль пообещал «жестко отреагировать» на угрозы режиссеру «Матильды»

То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов, про действия которых и говорил в своем послании президент. Конечно, подобные действия абсолютно недопустимы.

Президент также отмечал, что никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию, добавил представитель Кремля.

Песков уточнил, что в подобных ситуациях необходима «взаимная ответственность»: деятели культуры должны «четко разъяснять отсутствие в своих намерениях оскорбить чьи-то чувства, а другая сторона должна избегать каких-либо попыток оказывать давление на культуру, на СМИ». Пресс-секретарь главы государства напомнил, что в послании к Федеральному собранию Владимир Путин назвал неприемлемой реакцию, «которая выливается в вандализм и нарушение законов». «Президент сказал, что на такие проявления государство будет реагировать жестко», — подчеркнул Песков.

Ранее в среду, 8 февраля, стало известно, что режиссер Алексей Учитель направил два письма на имя генерального прокурора России Юрия Чайки с жалобами на депутата Госдумы Наталью Поклонскую и организацию «Христианское государство — Святая Русь». Он попросил «оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности», а также от «публично распространяемых клеветнических измышлений Поклонской».

Организация «Христианское государство — Святая Русь» в конце января направила кинотеатрам письма с призывом не допустить показа фильма Учителя, сообщал «Интерфакс». В нем активисты заявляли, что баннеры, афиши и рекламные листовки с информацией о прокате фильма «будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану». Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм Учителя. 30 января она попросила проверить сценарий и финансирование «Матильды».

Выход картины Алексея Учителя «Матильда» на экраны запланирован в октябре 2017 года. В основу сюжета лег роман еще не вступившего на престол Николая II с артисткой балета Матильдой Кшесинской.