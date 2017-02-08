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13:46 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Члены ДНТ «Ангарские зори» под Иркутском лишились части участков

48 членов дачного некоммерческого товарищества «Ангарские зори» в Иркутском районе потеряли земельные участки. Иркутский областной суд принял соответствующее решение 2 февраля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Я проиграл суд территориальному управлению Росимущества. На сегодня из 207-ми владельцев пострадали 48. Сейчас у нас отберут эти земли, — рассказал член ДНТ «Ангарские зори» Александр Зельбст.

Напомним, по информации ОНФ, в прошлом году прокуратура внесла представление администрации Иркутского района об устранении нарушений законодательства. Мэрия муниципального образования отказалась представить в суд копии постановлений о выделении земельных участков в собственность ДНТ «Ангарские зори».

В производстве Иркутского районного суда находилось более 100 судебных дел по искам Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом к гражданам-собственникам земельных участков в данном ДНТ. У ведомства имелись все необходимые документы для защиты интересов Российской Федерации в суде.

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