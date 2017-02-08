Члены ДНТ «Ангарские зори» под Иркутском лишились части участков

— Я проиграл суд территориальному управлению Росимущества. На сегодня из 207-ми владельцев пострадали 48. Сейчас у нас отберут эти земли, — рассказал член ДНТ «Ангарские зори» Александр Зельбст.

Напомним, по информации ОНФ, в прошлом году прокуратура внесла представление администрации Иркутского района об устранении нарушений законодательства. Мэрия муниципального образования отказалась представить в суд копии постановлений о выделении земельных участков в собственность ДНТ «Ангарские зори».