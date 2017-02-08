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12:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В выходные в Уфе можно будет увидеть лунное затмение

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В ночь с 10 на 11 февраля жители Уфы смогут стать свидетелями полутеневого лунного затмения, сообщили в городском планетарии.

Во время полутеневого затмения Луна проходит через земную полутень, не заходя в тень Земли. Небесное явление можно будет наблюдать в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, а также на большей части территории России, за исключением Дальнего Востока.

«При хороших погодных условиях затмение от начала до конца будет видно и на территории Башкортостана, но следует учесть, что ничего особенного не произойдет и уменьшение яркости Луны едва ли будет заметно», — пояснили в планетарии.

В Уфе Луна начнет входить в земную полутень в 03.34 по местному времени. Пик затмения наступит в 05.43, явление продлится больше четырех часов.

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