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13:48 (мск), источник: Kaliningradnews

В Калининграде создали экспертно-консультационный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

В Калининграде при главе городской администрации создан экспертно-консультационный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Новый орган будет заниматься предварительным рассмотрением важнейших вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и подготовки по ним предложений. Решения совета носят рекомендательный характер.

Возглавляет совет председатель комитета городского хозяйства Сергей Мельников. Кроме руководителей ресурсоснабжающих предприятий Калининграда в его состав вошли исполнительный директор АНО «Центр жилищного просвещения» Ольга Аринцева, председатель Совета директоров РОООР «Союз работодателей жилищно-коммунальных предприятий Калининградской области» Валерий Борисов, исполнительный директор Калининградского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ — Ассоциации «Балтийский жилищный союз» Валентина Зосименко, председатель Калининградской областной организации «Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения» Елена Кошевая, исполнительный директор Ассоциации «Альянс» Амаль Самерханова.

В задачи Совета входит анализ ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории города, подготовка предложений главе Калининграда по ключевым вопросам, а также рекомендаций по проектам нормативных правовых актов, регулирующих вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, создание эффективного механизма взаимодействия администрации города с общественными институтами при подготовке решений по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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