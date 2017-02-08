В Калининграде создали экспертно-консультационный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Новый орган будет заниматься предварительным рассмотрением важнейших вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и подготовки по ним предложений. Решения совета носят рекомендательный характер.
Возглавляет совет председатель комитета городского хозяйства Сергей Мельников. Кроме руководителей ресурсоснабжающих предприятий Калининграда в его состав вошли исполнительный директор АНО «Центр жилищного просвещения» Ольга Аринцева, председатель Совета директоров РОООР «Союз работодателей жилищно-коммунальных предприятий Калининградской области» Валерий Борисов, исполнительный директор Калининградского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ — Ассоциации «Балтийский жилищный союз» Валентина Зосименко, председатель Калининградской областной организации «Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения» Елена Кошевая, исполнительный директор Ассоциации «Альянс» Амаль Самерханова.
В задачи Совета входит анализ ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории города, подготовка предложений главе Калининграда по ключевым вопросам, а также рекомендаций по проектам нормативных правовых актов, регулирующих вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, создание эффективного механизма взаимодействия администрации города с общественными институтами при подготовке решений по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства.