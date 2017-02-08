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15:06 (мск), источник: Nur.kz

Димаша Кудайбергена пригласили на конкурс «Голос Америки»

После триумфа в Китае казахстанца Димаша Кудайбергена позвали в США. Певец примет участие в конкурсе «Голос Америки», сообщает Казинформ.

Источник: Nur.kz

Ректор Казахского национального университета искусств, где учится Димаш Кудайберген, Айман Мусаходжаева рассказала, что казахстанца пригласили в Лос-Анджелес для участия в мюзикл-шоу «Голос Америки».

Кроме того, глава учебного заведения сообщила, что Димаша начнут активно готовить к Евровидению.

Димаш Кудайберген стал победителем двух туров китайского песенного конкурса Singer-2017. После этого на казахстанца обрушилась небывалая слава.

Во втором туре он исполнил песню Витаса «Опера-2». Она настолько полюбилась китайцам, что Димаша пригласили исполнить ее и на концерте, посвященном китайскому новому году.

Из-за этого продюсер Витаса Пудовкин подал в суд на телеканал за нарушение авторских прав.

На третьем этапе конкурсе Димаш исполнил песню The Queen — The show must go on, но занял с ней лишь третье место. Тем не менее, казахстанец все еще является лидером конкурса Singer-2017.

Сегодня Димаш поразил всех блестящим исполнением песни на китайском языке, причем сделал это без акцента.

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