Димаша Кудайбергена пригласили на конкурс «Голос Америки»

Ректор Казахского национального университета искусств, где учится Димаш Кудайберген, Айман Мусаходжаева рассказала, что казахстанца пригласили в Лос-Анджелес для участия в мюзикл-шоу «Голос Америки».

Кроме того, глава учебного заведения сообщила, что Димаша начнут активно готовить к Евровидению.

Димаш Кудайберген стал победителем двух туров китайского песенного конкурса Singer-2017. После этого на казахстанца обрушилась небывалая слава.

Во втором туре он исполнил песню Витаса «Опера-2». Она настолько полюбилась китайцам, что Димаша пригласили исполнить ее и на концерте, посвященном китайскому новому году.