Димаша Кудайбергена пригласили на конкурс «Голос Америки»

На третьем этапе конкурсе Димаш исполнил песню The Queen — The show must go on, но занял с ней лишь третье место. Тем не менее, казахстанец все еще является лидером конкурса Singer-2017.

Сегодня Димаш поразил всех блестящим исполнением песни на китайском языке, причем сделал это без акцента.