В Кемерове хулиган стрелял в водителя маршрутного такси

Житель областного центра открыл огонь из пистолета по водителю маршрутного такси.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, инцидент произошел 7 февраля текущего года около 17:00 на улице Свободы. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, выяснила, что перед маршрутным такси на дорогу вышел мужчина. Когда автобус остановился, хулиган попытался отломать боковое зеркало, а затем перешел на двери транспортного средства. Когда злоумышленник проник в салон маршрутки, он напал на водителя и начал его душить. Завязалась драка, и они оба выпали на обочину. Когда водитель встал и пошел к кабине, чтобы позвонить диспетчеру, злоумышление достал пистолет и открыл стрельбу. Водитель смог выбить оружие, ему на помощь пришел один из пассажиров маршрутки. Вместе они удерживали дебошира до приезда полиции.

У задержанного был изъят пистолет неустановленной модели. Предварительно известно, что задержанный был в состоянии наркотического опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».