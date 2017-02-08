В Петербурге и Ленобласти потеплеет к концу недели

Сегодня заметно теплее, чем вчера, но даже одни сутки серьезных морозов внесли свою лепту в печальную статистику. Несколько человек попали в отделение термических поражении НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе с переохлаждением. В Ленинградской области по-прежнему холоднее всего на востоке.

Чтобы не допустить перебоев с электричеством, энергетики работают в режиме повышенной готовности — дежурят 99 аварийных бригад.

Также на трассах для водителей развернуты пункты обогрева: один на федеральной дороге «Россия», второй на трассе «Кола». Там можно не только отдохнуть, но и выпить чаю. Потепления, по данным синоптиков, ждем не раньше выходных.