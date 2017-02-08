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15:59 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Власти опровергли информацию о том, что Ростов самый опасный город в Европе

В первые дни февраля 2017 года в СМИ появилась новость о том, что Ростов-на-Дону является самым небезопасным городом Европы. Прокурор донской столицы направил в администрацию письмо с опровержением этой информации.

Так сообщается, что рейтинг был размещен на сайте WorldAtlas.com 22 марта 2016 года, то есть почти год назад. По мнению авторов, преступность является главной проблемой Ростова, а ее высокий уровень обусловлен вооруженным конфликтом на приграничной территории Украины.

Прокурор отмечает, что действительно в 2015 году произошел рост числа преступлений. При этом близость вооруженного конфликта на юго-востоке Украины могла спровоцировать лишь некоторую часть совершенных нарушений закона.

Но проделанная в 2016 году работа привела к улучшению оперативной обстановки. Так в прошлом году количество преступлений снизилось на 11,5 процента. В донской столице их было зарегистрировано на 2 тысячи 592 меньше, чем в 2015 году. Снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, грабежей, разбоев. Кроме того, власти уделили особенное внимание профилактике уличной преступности.

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