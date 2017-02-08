ЧМК проверяют в связи с загрязнением воздуха в Челябинске
Проверка Росприроднадзора является внеплановой.
Проверка Росприроднадзора является внеплановой.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Управление Росприроднадзора по Челябинской области начало внеплановую проверку на Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК) в связи с загрязнением воздуха в областном центре, сообщил журналистам глава ведомства Виталий Курятников.
«Мы начали внеплановую проверку на ЧМК
Он добавил, что во время проверки специалисты Росприроднадзора «будут стимулировать руководство предприятия соблюдать природоохранное законодательство».
Согласно данным прокуратуры Челябинской области, с 13 по 31 января в разных районах Челябинска зафиксировано превышение среднесуточных концентраций диоксида азота от 2 до 8 раз, оксида азота и фторида водорода — в 5 раз, фенола — в 3 раза. Материалы проверок прокуратура направила в главное управление МВД России по Челябинской области для возбуждения уголовного дела. По факту загрязнения воздуха в Челябинске возбуждено уголовное дело, в котором, по данным надзорного ведомства, пока фигурантов нет.
ПАО «Челябинский металлургический комбинат» — одно из крупнейших в России предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей. ЧМК — одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс — ЧС (Челябинская Сталь). Комбинат также является крупнейшим производителем нержавеющей стали в России.