Водители в Сысерти прекратили голодовку
Забастовка работников Сысертского автотранспортного предприятия прекращена. Сотрудникам перечислена задолженность по заработной плате общей суммой около двух миллионов рублей.
Забастовка работников Сысертского автотранспортного предприятия прекращена. Сотрудникам перечислена задолженность по заработной плате общей суммой около двух миллионов рублей.
Напомним, с 20 января двадцать пять из двадцати девяти водителей рейсовых автобусов отказались выходить на маршруты. Люди жаловались на то, что деньги не получали с ноября прошлого года.
Ситуация осложнялась тем, что Сысерсткое АТП находится в стадии банкротства. Тем не менее после жалобы рабочих в прокуратуру и следственный комитет было возбуждено уголовное дело и деньги всё же нашлись.