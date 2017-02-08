Водители в Сысерти прекратили голодовку

Напомним, с 20 января двадцать пять из двадцати девяти водителей рейсовых автобусов отказались выходить на маршруты. Люди жаловались на то, что деньги не получали с ноября прошлого года.

Ситуация осложнялась тем, что Сысерсткое АТП находится в стадии банкротства. Тем не менее после жалобы рабочих в прокуратуру и следственный комитет было возбуждено уголовное дело и деньги всё же нашлись.