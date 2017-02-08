Участники экспедиции РГО оценили качество воды рек Крыма
В результате исследований удалось собрать данные по природноочаговым болезням с локализацией случаев заражения.
В результате исследований удалось собрать данные по природноочаговым болезням с локализацией случаев заражения.
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Члены Крымской комплексной экспедиции 2015−2016 годов получили
В частности, ученым удалось проанализировать основные механизмы водообмена между прибрежной зоной и открытыми частями Черного моря. Это поможет определить пути распространения антропогенных загрязнений, указано в материалах РГО. Гидрологи работали в Алуште, Балаклаве, Севастополе, в прибрежной зоне Южного берега Крыма.
«Проект “Крымская экспедиция” направлен на комплексную оценку
Помимо гидрологических исследований также были проведены работы в области океанографии, геохимии, экологии,
Ученым удалось собрать данные по природноочаговым болезням с локализацией случаев заражения, информацию о носителях и переносчиках для
Крымская экспедиция стала одной из 60, которые проходят под эгидой Русского географического общества.