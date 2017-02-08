Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
8Испанские демоны пробуждают весну
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
13:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Суеверие о високосном годе уменьшило число свадеб в Воронежской области на 20%

Если в 2015 году поженились 18 тыс пар, то в 2016 — 14,5 тыс.

Число регистраций браков в високосный 2016 год в Воронежской области снизилось на 20%, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе регуправления ЗАГС во вторник, 7 февраля. Если в 2015 году официально оформили отношения 18165 пар, то в 2016 году — 14511.

Статистика по количеству брачующихся в не високосные годы стабильна: в 2013 году в регионе поженились 18839 пар, в 2014 году — 18668.

— Среди молодоженов примета про високосный год работает. В такие годы всегда меньше женятся, поэтому ждем наплыва желающих оформить отношения в 2017 году. Это уже традиция: придут подавать заявления те, кто не захотел регистрироваться в високосный год, — заметили в облуправлении ЗАГС.

Впервые високосный год ввели в 45 году, начиная с которого человечество перешло на юлианский календарь. Одно из суеверий гласит, что в високосном году нельзя играть свадьбу и венчаться. При этом само явление високосного года не несет мистики — 29 февраля возникает за счет того, что астрономический год равняется 365 дням и 6 часам. Лишние сутки добавлены, чтобы избежать погрешности в исчислении времени.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мэрия Воронежа вернулась к планам отдать в концессию парк «Орленок»
В ДНР погиб командир батальона «Сомали» Гиви
Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья
Путин убежден в неизбежности прекрасного будущего России
Суд признал Навального виновным по «делу “Кировлеса”»
Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России
Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве
Кремль пообещал «жестко отреагировать» на угрозы Алексею Учителю
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые реальные впечатления Мы протестировали две самых интересных версии народного любимца
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Незаконные дачи над Рублевкой будут искать дронами
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь