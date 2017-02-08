Суеверие о високосном годе уменьшило число свадеб в Воронежской области на 20%

Число регистраций браков в високосный 2016 год в Воронежской области снизилось на 20%, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе регуправления ЗАГС во вторник, 7 февраля. Если в 2015 году официально оформили отношения 18165 пар, то в 2016 году — 14511.

Статистика по количеству брачующихся в не високосные годы стабильна: в 2013 году в регионе поженились 18839 пар, в 2014 году — 18668.

— Среди молодоженов примета про високосный год работает. В такие годы всегда меньше женятся, поэтому ждем наплыва желающих оформить отношения в 2017 году. Это уже традиция: придут подавать заявления те, кто не захотел регистрироваться в високосный год, — заметили в облуправлении ЗАГС.

Впервые високосный год ввели в 45 году, начиная с которого человечество перешло на юлианский календарь. Одно из суеверий гласит, что в високосном году нельзя играть свадьбу и венчаться. При этом само явление високосного года не несет мистики — 29 февраля возникает за счет того, что астрономический год равняется 365 дням и 6 часам. Лишние сутки добавлены, чтобы избежать погрешности в исчислении времени.