Третий не лишний: одинокий парень портит романические снимки друзей
Если на кануне Дня святого Валентина вы до сих пор в поисках второй половинки, а романтических фотографий уж сильно хочется, будьте как Питер Олген. 30-летний житель
Если на кануне Дня святого Валентина вы до сих пор в поисках второй половинки, а романтических фотографий уж сильно хочется, будьте как Питер Олген. 30-летний житель
Пара на всех снимках аккаунта @imnotthethirdwheel («Я не третье колесо») — брат Питера Бен и его невеста Марисса. Еще недавно Питер жил вместе с братом. Когда у того завязались отношения, он часто стал проводить время вместе с Беном и Мариссой.
Каждый раз, когда влюбленные хотели сделать милое фото для родителей, Питер влезал в кадр. Потому что одному ему было скучно..
Питер пообещал, что, если его брат поженится, на свадьбе он сделает самый красивый портрет двух влюбленных. Это оказалось сильнее него.
Даже когда влюбленные не вместе с Питером, Питер всегда
Питер не знает, закончится ли это когда-нибудь: «Может,