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17:51 (мск), источник: Афиша Daily

Третий не лишний: одинокий парень портит романические снимки друзей

Если на кануне Дня святого Валентина вы до сих пор в поисках второй половинки, а романтических фотографий уж сильно хочется, будьте как Питер Олген. 30-летний житель Нью-Йорка бомбит снимки друзей, до сих пор пытающихся сделать удачный снимок влюбленных себя.

Пара на всех снимках аккаунта @imnotthethirdwheel («Я не третье колесо») — брат Питера Бен и его невеста Марисса. Еще недавно Питер жил вместе с братом. Когда у того завязались отношения, он часто стал проводить время вместе с Беном и Мариссой.

Каждый раз, когда влюбленные хотели сделать милое фото для родителей, Питер влезал в кадр. Потому что одному ему было скучно..

Питер пообещал, что, если его брат поженится, на свадьбе он сделает самый красивый портрет двух влюбленных. Это оказалось сильнее него.

Даже когда влюбленные не вместе с Питером, Питер всегда где-то рядом.

Питер не знает, закончится ли это когда-нибудь: «Может, когда-нибудь я найду себе девушку, может, ребята наконец-таки уедут, а возможно, быть третьим колесом — мое призвание».

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