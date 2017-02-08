В Таджикистане собрались вернуть в алфавит букву «Ц»

Как сообщил «Интерфаксу» заведующий отделением таджикского языка Института языка и литературы Академии наук Таджикистана Сайфиддин Мирзоев, предложение о возвращении буквы «Ц» в алфавит переданы в Комитет по языку и терминологии при правительстве Республики.

По словам Мирзоева, необходимость возвращения в алфавит буквы «Ц» обоснована не только тем, что ощущаются проблемы при написании заимствованных слов, но и при написании местных топонимов.