В Таджикистане собрались вернуть в алфавит букву «Ц»
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU — В Таджикистане обсуждают возможность возвращения в алфавит таджикского языка буквы «Ц».
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU — В Таджикистане обсуждают возможность возвращения в алфавит таджикского языка буквы «Ц».
Как сообщил «Интерфаксу» заведующий отделением таджикского языка Института языка и литературы Академии наук Таджикистана Сайфиддин Мирзоев, предложение о возвращении буквы «Ц» в алфавит переданы в Комитет по языку и терминологии при правительстве Республики.
По словам Мирзоева, необходимость возвращения в алфавит буквы «Ц» обоснована не только тем, что ощущаются проблемы при написании заимствованных слов, но и при написании местных топонимов.
Буква “Ц” не является чужой для таджикского языка, как утверждают некоторые. Она присутствовала исторически, в том числе, эта буква использовалась в староперсидском, среднеперисдском языках, а сейчас используется в памирских языках, а также в топонимике, в названиях кишлаков, местности. Если не использовать эту букву, заменяя ее другими, искажается смысл слов. Добавив эту букву в алфавит таджикского языка, мы ничего не потеряем.
Таджикская кириллическая письменность была внедрена в конце 1930-х годов, сменив латиницу. Латинизированная письменность таджикского языка в свою очередь была введена взамен персидской вязи в начале ХХ века «в целях увеличения доли грамотного населения и дистанцирования от исламского влияния». Нынешний алфавит таджикского языка, основанный на кириллице, состоит из 35 букв. Буквы «Ц», «Щ» и «Ы», официально были исключены из алфавита реформой 1998 года.