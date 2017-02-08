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14:08 (мск), источник: Интерфакс

В Москве на смену морозам придут потепление и небольшие снегопады

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU — Период крепких морозов с температурами ниже 20 градусов в столичном регионе завершился, сообщает Гидрометцентр России.

Источник: РИА "Новости"

По прогнозу ведомства, в ночь на четверг в Москве ожидается до минус 12−14 градусов, в Подмосковье — до минус 17 градусов. Днем в регионе потеплеет до минус 4−7 градусов. К выходным в столице станет еще чуть теплее: в ночь на пятницу и на субботу температура воздуха не опустится ниже 8−11 градусов. В дневные часы ожидается от минус 2 до минус 4 градусов.

Потепление в регионе будет сопровождаться небольшими снегопадами, прирост осадков ежесуточно может составлять от 1 до 3 мм, возможна гололедица. По данным на 8 февраля, высота снежного покрова в Москве колеблется от 31 до 33 см. Ранее «Интерфакс» сообщал, что ночь на 7 февраля стала самой холодной с начала месяца: в городе подморозило до минус 23,2 градуса.

В ночь на 8 февраля в черте Москвы минимальная температура колебалась от минус 21,2 до минус 23,1 градуса. В Подмосковье (Михайловское) было зафиксировано минус 28,9 градуса.

Справка
Как пережить морозы. Советы экспертовКто предупрежден — тот вооружен. Что делать при обморожении и как правильно одеваться, как оживить автомобиль и заставить работать неприспособленный к низким температурам гаджет, как утеплить квартиру и какие фильмы про выживание в стужу посмотреть - эксперты медиапроектов Mail.Ru делятся секретами борьбы с зимними морозами.
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