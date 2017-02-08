В Москве на смену морозам придут потепление и небольшие снегопады

Источник: РИА "Новости"

По прогнозу ведомства, в ночь на четверг в Москве ожидается до минус 12−14 градусов, в Подмосковье — до минус 17 градусов. Днем в регионе потеплеет до минус 4−7 градусов. К выходным в столице станет еще чуть теплее: в ночь на пятницу и на субботу температура воздуха не опустится ниже 8−11 градусов. В дневные часы ожидается от минус 2 до минус 4 градусов.

Потепление в регионе будет сопровождаться небольшими снегопадами, прирост осадков ежесуточно может составлять от 1 до 3 мм, возможна гололедица. По данным на 8 февраля, высота снежного покрова в Москве колеблется от 31 до 33 см. Ранее «Интерфакс» сообщал, что ночь на 7 февраля стала самой холодной с начала месяца: в городе подморозило до минус 23,2 градуса.

В ночь на 8 февраля в черте Москвы минимальная температура колебалась от минус 21,2 до минус 23,1 градуса. В Подмосковье (Михайловское) было зафиксировано минус 28,9 градуса.