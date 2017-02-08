Школьница придумала историю с маньяком, чтобы не ходить на контрольную

Василий Моргунов, корреспондент: Нам только что удалось пообщаться с представителями СК, руководством лицея информационных технологий, в котором учится пострадавшая девочка. Напомню историю, сегодня утром ученица 9 «Г» класса лицея не пришла в школу, учителя забеспокоились — начали звонить ее родителям, родители сообщили о том, что на девочку в парке — неподалеку от школы напал мужчина с ножом, он якобы ножом поцарапал лицо девочки, после чего скрылся.

«Вестям» удалось пообщаться с директором школы, которая сообщила о том, что эта версия возможно не совсем правдоподобна. И как вариант — девочка могла эту историю вполне придумать, поскольку первым уроком в лицее в этом классе была контрольная по информатике. Нам сообщили о том, что с этим предметом у этой ученицы не очень хорошо все складывается. Также по некоторой информации не подтверждается версия с нападением мужчины, поскольку место очень людное — около 8 часов утра там проходит большой поток народу.

Полицейские отсмотрели видео с камер наблюдения — сейчас они делают окончательные выводы и пока не готовы комментировать всю информацию полностью. Но скорее всего эта история была рассказана девочкой, чтобы избежать контрольной по информатике.