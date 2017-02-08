В Омске чиновник припарковал машину на тротуаре

Правила дорожного движения писаны для всех, однако не всем им следуют, и рядовые омичи, и чиновники города.

В омском паблике «Аварийный Омск» появилась фотография автомобиля, припаркованного практически на тротуаре.

На фотографии видно, что машина «Тойота Камри» задними колесами стоит на пешеходной зоне. Автомобиль припаркован возле здания областного Министерства строительства. По номеру с тремя буквами «А» и нестандартному для служебных машин цвету можно предположить, что автомобиль принадлежит чиновнику высокого ранга.