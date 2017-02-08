Валентинов и Валентин пустят в Музей янтаря бесплатно

Валентинов и Валентин 14 февраля бесплатно пустят в Калининградский Музей янтаря, также поучаствовать в акции смогут влюблённые пары, они смогут приобрести входной билет за полцены. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Как отмечают организаторы, в День всех влюблённых для посещения откроют смотровую площадку башни Дона, в 16:30 оттуда запустят воздушные шары. Посетителям также предложат привязать «валентинку» к Трону судьбы во дворике музея и сделать любовное селфи.

Отметим, экскурсионные сеансы на башню Дона пройдут в 14:00, 15:00 и 16:30.