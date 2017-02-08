Воронежский Роспотребнадзор снял с продажи 2 т опасного мяса в 2016 году

Специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области забраковали 415 партий, или более 2 т некачественного и опасного мяса в 2016 году. Основными нарушениями были продажа продукта после истечения срока годности, без документов, подтверждающих его качество и безопасность, несоответствие информации на этикетке требованиям техрегламентов.

Эксперты за год проверили 2,1 тыс. проб мяса, из них требованиям не соответствовали 32 образца (1,5%). По физико-химическим показателям несоответствующими оказались 2,1% проб, по микробиологическим — около 2%. Годом ранее специалисты исследовали 3,2 тыс. проб мяса и мясных продуктов и забраковали 371 (1,9 т).

Сотрудники Роспотребнадзора также нашли нарушения в организациях, занимающихся производством и продажей мяса. Персонал нарушал температурный режим хранения, режим мойки продукта, правила товарного соседства, личной гигиены.

По итогам проверки предприниматели заплатили 485 штрафов на общую сумму более 3,7 млн рублей. Мониторинг качества мясной продукции, находящейся в обороте, продолжается.