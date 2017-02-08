Воронежский Роспотребнадзор снял с продажи 2 т опасного мяса в 2016 году
Предприниматели заплатили 3,7 млн рублей штрафа.
Предприниматели заплатили 3,7 млн рублей штрафа.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области забраковали 415 партий, или более 2 т некачественного и опасного мяса в 2016 году. Основными нарушениями были продажа продукта после истечения срока годности, без документов, подтверждающих его качество и безопасность, несоответствие информации на этикетке требованиям техрегламентов.
Эксперты за год проверили 2,1 тыс. проб мяса, из них требованиям не соответствовали 32 образца (1,5%). По
Сотрудники Роспотребнадзора также нашли нарушения в организациях, занимающихся производством и продажей мяса. Персонал нарушал температурный режим хранения, режим мойки продукта, правила товарного соседства, личной гигиены.
По итогам проверки предприниматели заплатили 485 штрафов на общую сумму более 3,7 млн рублей. Мониторинг качества мясной продукции, находящейся в обороте, продолжается.