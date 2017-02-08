Бешпармак, Рымбаева и пафос: Что знают кыргызстанцы о Казахстане
Жители Кыргызстана рассказали, что знают о Казахстане. Как оказалось, первым делом Казахстан ассоциируется с Назарбаевым, бешпармаком и чистыми улицами, сообщает Sputnik Казахстан.
Жители Кыргызстана рассказали, что знают о Казахстане. Как оказалось, первым делом Казахстан ассоциируется с Назарбаевым, бешпармаком и чистыми улицами, сообщает Sputnik Казахстан.
Жителям Бишкека нужно было ответить на один вопрос: «Что вы знаете о Казахстане?». Ответы оказались довольно разнообразными.
Так одна из жительниц рассказала, что Казахстан — это соседняя дружественная страна с большим количеством населения и с большой территорией.
У молодых людей Казахстан ассоциируется с Нурсултаном Назарбаевым, бешпармаком и Розой Рымбаевой.
«Экология, вот это все хорошо развито. По сравнению с нами у них все чисто», — рассказал один из жителей Бишкека.
Чистые улицы и интересных, дружелюбных людей вспомнили сразу несколько участников опроса. Кроме того, отметили и высокогорный каток Медеу и Кок Тобе.
«Цивилизация — получше чем у нас», — отметила одна из жительниц.
В опросе также поучаствовал казахстанец, который сейчас проживает в Бишкеке. Как он отметил, в Алматы и Бишкеке практически одинаковая ночная жизнь, разве что уровень жизни в Алматы выше и более развит.
Некоторые также подметили, что в Казахстане много пафоса.
Те же, кто в Казахстане еще не был, выразили желание там побывать.