Пять крупных объектов построят в «Москва-Сити» за два года

Пять зданий общей площадью почти 1,7 миллиона квадратных метров планируется построить на территории делового центра «Москва-Сити» в 2017—2018 годах. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В столице появится культурный центр с крытой улицей и летним кинотеатром

По его словам, здесь возведут несколько уникальных объектов, в том числе многофункциональный киноконцертный зал на четыре тысячи зрительских мест.

«Также появится общегородская площадь, которая будет связана с мостом Багратион и Центральным выставочным комплексом “Экспоцентр” пешеходными маршрутами», — сказал Марат Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса отметил, что с 2011 по 2016 год на территории делового центра было введено 10 объектов общей площадью 1,45 миллиона квадратных метров.

Центр «Москва-Сити» будет обеспечен дорогами, метро и железнодорожным сообщением. Комплекс небоскрёбов будут обслуживать несколько линий метро и Московское центральное кольцо.

В ближайшее время сюда продлят Калининско-Солнцевскую линию столичной подземки, а также запустят участок Третьего пересадочного контура, построят северный дублёр Кутузовского проспекта и продлят Краснопресненскую набережную.

Общая площадь территории «Москва-Сити» составляет около 100 гектаров, из них 60 гектаров предназначены под новую застройку. «Это один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России за последние десятилетия», — подчеркнул заммэра.

К июлю в «Москва-Сити» планируется ввести самое высокое здание в Европе — 374-метровую башню «Восток» комплекса «Федерация». В ней будет 95 этажей.