В Красноярске стартует конкурс «Самый благоустроенный район»

В Красноярске начинается подготовка к проведению самого масштабного городского конкурса «Самый благоустроенный район». Сейчас в городской администрации идут последние приготовления и обсуждения номинаций.

Напомним, в краевом центре конкурс проводится с 2014 года по инициативе главы города Эдхама Акбулатова. С каждым годом количество желающих выиграть главный приз становится все больше. Так, в прошлом году красноярцы подали 4 432 заявки, что практически в два раза больше, чем в 2015 году. Общий призовой фонд в этом году — 5 млн рублей. Эти деньги в виде грантов распределятся между победителями в разных номинациях. Красноярцы смогут их потратить на дальнейшее благоустройство территорий.

«Это действительно самый популярный конкурс среди жителей Красноярска — об этом говорят цифры. В 2017 году он пройдет уже в четвертый раз. Главная цель этого конкурса, конечно, привлечь жителей города к благоустройству городских пространств. Кроме горожан, в конкурсе также участвуют крупные предприятия и представители малого и среднего бизнеса, школы. Всего в конкурсе 20 номинаций», — отметил заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Красноярска Леонид Волков.

В этом году у «Самого благоустроенного района» впервые появится и зимняя номинация — «Лучший зимний двор». Пока критерии отбора и основные правила еще обсуждаются в мэрии, однако планируется, что заявки на участие в этой номинации красноярцы смогут подавать в ноябре. Летом же горожане смогут заявиться по таким новым номинациям, как «Лучший спортивный объект, созданный при активном участии жителей» и «Лучшая территория средних профессиональных и высших образовательных учреждений, благоустроенная учащиеся молодежью».

«Главная задача конкурса — это привлечь красноярцев, особенно молодежь, к благоустройству города, раскрыть их таланты. Например, в номинации “Лучший спортивный объект” жюри будет оценивать не только уровень обустройства, но и активность горожан. Жюри учтет благоустройство спортивной площадки, а также активность самих жителей. Например, количество дворовых турниров, которые провели красноярцы на своей площадке, эстафет, спортивных праздников и так далее. Это все будет дополнительным бонусом при оценке», — рассказала депутат красноярского Горсовета Елена Курамшина.

Что касается популярных номинаций конкурса, то здесь горожан тоже ждут изменения. Так, номинацию «Самая благоустроенная территория офиса/организации» предложено разделить на две и отдельно оценивать территории крупных производств и маленьких офисов. В номинации «Самый благоустроенный двор» предлагается учитывать год постройки дома. Победители же прошлого года не смогут участвовать в той же номинации, но смогут заявиться в другую или попробовать свои силы в качестве жюри.

Мнение по поводу конкурса высказал депутат Горсовета Красноярска Виталий Дроздов, отметив, что изменение номинаций и добавление новых будет еще больше мотивировать горожан: «Конкурс как раз направлен на то, чтобы простимулировать самих жителей. Горожане должны заниматься своим домом, двором, районом. Это не конкурс среди администраций, а народный конкурс для инициативных красноярцев. Тот, кто приложит больше сил, кто продемонстирует больше своих талантов, тот получит помощь от города. Смысл этого конкурса не только в том, чтобы сделать город лучше, но и в том, чтобы сами жители начали заботиться о своем городе».

Добавим, в прошлом году главный приз конкурса выиграл Свердловский район Красноярска.