Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Как мы растим маленьких тиранов
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
8Испанские демоны пробуждают весну
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
14:12 (мск), источник: НТА-Приволжье

Вирусологическая лаборатория откроется на Слудинской водопроводной станции в Нижнем Новгороде весной 2017 года

Также параллельно проходит реконструкция основной центральной химико-биологической лаборатории нижегородского водоканала.

Как сообщил на пресс-конференции 8 февраля генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Александр Прохорчев, при Слудинской водопроводной станции идет строительство вирусологической лаборатории, которая будет отвечать существующим современным требованиям.

Согласно информации, строительство лаборатории завершится ориентировочно к апрелю — маю 2017 года. Здесь будут исследоваться пробы со всех районов города. Вода будет исследоваться на предмет обнаружения энтеровирусов, ротавирусов, антигенов вируса гепатита А, норовирусов, а также астровирусов.

По словам гендиректора компании, строительство производится в целях оптимизации производства. «Таким образом, мы сэкономим средства, которые ранее направлялись подрядчикам. Это дорогостоящая услуга», — сказал Александр Прохорчев.

По окончании строительства стоит задача получить разрешительные документы на деятельность новой лаборатории.

Также параллельно проходит реконструкция основной центральной химико-биологической лаборатории нижегородского водоканала.

Ранее гендиректор предприятия Александр Прохорчев заявил, что воду из-под крана в Нижнем Новгороде можно пить.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В ДНР погиб командир батальона «Сомали» Гиви
Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья
Путин убежден в неизбежности прекрасного будущего России
Суд признал Навального виновным по «делу “Кировлеса”»
Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России
Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве
Кремль пообещал «жестко отреагировать» на угрозы Алексею Учителю
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые реальные впечатления Мы протестировали две самых интересных версии народного любимца
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Незаконные дачи над Рублевкой будут искать дронами
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь