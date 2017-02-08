Вирусологическая лаборатория откроется на Слудинской водопроводной станции в Нижнем Новгороде весной 2017 года

Как сообщил на пресс-конференции 8 февраля генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Александр Прохорчев, при Слудинской водопроводной станции идет строительство вирусологической лаборатории, которая будет отвечать существующим современным требованиям.

Согласно информации, строительство лаборатории завершится ориентировочно к апрелю — маю 2017 года. Здесь будут исследоваться пробы со всех районов города. Вода будет исследоваться на предмет обнаружения энтеровирусов, ротавирусов, антигенов вируса гепатита А, норовирусов, а также астровирусов.

По словам гендиректора компании, строительство производится в целях оптимизации производства. «Таким образом, мы сэкономим средства, которые ранее направлялись подрядчикам. Это дорогостоящая услуга», — сказал Александр Прохорчев.

По окончании строительства стоит задача получить разрешительные документы на деятельность новой лаборатории.

Также параллельно проходит реконструкция основной центральной химико-биологической лаборатории нижегородского водоканала.