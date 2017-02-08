Вирусологическая лаборатория откроется на Слудинской водопроводной станции в Нижнем Новгороде весной 2017 года
Также параллельно проходит реконструкция основной центральной
Также параллельно проходит реконструкция основной центральной
Как сообщил на
Согласно информации, строительство лаборатории завершится ориентировочно к апрелю — маю 2017 года. Здесь будут исследоваться пробы со всех районов города. Вода будет исследоваться на предмет обнаружения энтеровирусов, ротавирусов, антигенов вируса гепатита А, норовирусов, а также астровирусов.
По словам гендиректора компании, строительство производится в целях оптимизации производства. «Таким образом, мы сэкономим средства, которые ранее направлялись подрядчикам. Это дорогостоящая услуга», — сказал Александр Прохорчев.
По окончании строительства стоит задача получить разрешительные документы на деятельность новой лаборатории.
Также параллельно проходит реконструкция основной центральной
Ранее гендиректор предприятия Александр Прохорчев заявил, что воду