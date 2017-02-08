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14:20 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области на берегу Горьковского моря незаконно строят дома

Самовольные постройки на берегу горьковского водохранилища вредят экологии района. Об этом сообщил председатель Совета общественного движения Экологический центр «Дронт» Асхат Каюмов.

По его словам, самовольно воздвигнутые строения, построены на природоохраняемой территории. Там, где, по сути, они не могут находиться. По документам они проходят как летние домики. Но на деле же они представляют собой трехэтажные здания с бетонным фундаментом. К тому же, эти здания были внесены в реестр как объекты недвижимости. Данный факт в дальнейшем может узаконить их постройку, вопреки лесному законодательству.

На сегодняшний момент Департамент лесного хозяйства Нижегородской области проводит проверку, по поводу самовольно воздвигнутых построек. По результатам проверки будет вынесено решение.

Депутаты Законодательного собрания требуют проверить строительство коттеджей в Зеленом городе. В прокуратуру обратился председатель фракции КПРФ в Заксобрании Владислав Егоров, утверждая, что стройка является незаконной.

Сергей Алешин.

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