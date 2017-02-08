На Кубани введут штрафы за плохие дороги, если в результате пострадали люди

Большие штрафы будут грозить за несоблюдение требований по обеспечению безопасности при строительстве дорог, их реконструкции, содержании и ремонте. Этот правительственный законопроект одобрила Госдума во втором чтении, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Российскую Газету».

Цель авторов проекта — сократить количество ДТП, происходящих из-за некачественного дорожного покрытия. Согласно поправкам, штраф для физлиц составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Если же нарушения эксплуатации дорог привели к нанесению легкого или средней тяжести вреда, то за это будет взыскан административный штраф в сумме от 50 до 100 тысяч с физлица и от 400 до 500 тысяч рублей с юрлица.

Законопроект также вводит ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания. За это должностные лица заплатят административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а юридические — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Повторное нарушение в течение года повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 70 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 3 лет, а на юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Рассматривать такие дела будут в суде.