Почти 4 млн тонн выбросов ежегодно загрязняют атмосферу Урала
По данным Росприроднадзора, по суммарному выбросу лидируют Свердловская и Челябинская области, а также Югра.
По данным Росприроднадзора, по суммарному выбросу лидируют Свердловская и Челябинская области, а также Югра.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Атмосферу Уральского федерального округа (УрФО) ежегодно загрязняют почти 4 млн тонн загрязняющих веществ, большая часть из них — 3,1 млн тонн — приходится на предприятия и около 700 тыс. тонн на автотранспорт. Об этом сообщил на совещании в Екатеринбурге начальник департамента Росприроднадзора по УрФО Борис Леонтьев, не уточняя динамику.
«На территории округа ежегодно образуется 3,8 млн тонн выбросов загрязняющих веществ. По суммарному выбросу в атмосферу в УрФО лидирует Свердловская область — 1,4 млн тонн,
По его словам, в уральских городах сохраняется высокий уровень загрязнения атмосферы прежде всего
Сброс сточных вод и разливы нефти
Леонтьев уточнил, что в 2016 году в УрФО было сброшено свыше 4,4 млрд куб. метров загрязненных сточных вод. «Максимальный объем сбросов сточных вод — более 1,5 млрд куб. метров в год — наблюдается в ЯНАО. Особую опасность для рыбных запасов представляет загрязнение Обской и Тазовской губ, в акваториях которых содержание нефтепродуктов на отдельных участках во много раз превышает ПДК. Еще более усугубляет эту ситуацию крупномасштабное освоение углеводородного сырья», — сказал он.
По словам главы департамента, высокая степень техногенного воздействия на природу
Экологический ущерб
В округе отмечается и большой накопленный экологический ущерб.
«Один из примеров — а их у нас немало — это Шахтное поле
Уральский регион — один из самых богатых