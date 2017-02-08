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14:53 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волонтеры-медики появятся в Волгограде

Работу волонтеров будет курировать Волгоградский медицинский колледж.

Отделение всероссийского движения «Волонтеры-медики» появится в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, работу отделения будет курировать Волгоградский медицинский колледж. Студенты профильных образовательных учреждений смогут проявить себя в добровольчестве. Их обучение будет проходить по нескольким направлениям, главным из которых станет оказание первой медицинской помощи.

Отметим, что в регионе действует более 250 добровольческих формирований, которые объединяют свыше 20 000 волонтеров, работающих по девяти направлениям: патриотическое добровольчество, социальное, экологическое, спортивное, событийное, культурное, а также донорство, пропаганда здорового образа жизни и добровольчество в ЧС.

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