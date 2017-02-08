Волонтеры-медики появятся в Волгограде
Работу волонтеров будет курировать Волгоградский медицинский колледж.
Работу волонтеров будет курировать Волгоградский медицинский колледж.
Отделение всероссийского движения «Волонтеры-медики» появится в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Отметим, что в регионе действует более 250 добровольческих формирований, которые объединяют свыше 20 000 волонтеров, работающих по девяти направлениям: патриотическое добровольчество, социальное, экологическое, спортивное, событийное, культурное, а также донорство, пропаганда здорового образа жизни и добровольчество в ЧС.