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16:41 (мск), источник: Новая Кубань

В Сочи планируют установить два рекорда Гиннеса

Мероприятия пройдут в рамках фестиваля «BoogelWoogel».

Краснодар. 8 фев. — Новая Кубань. Первый рекорд — самый большой горнолыжный оркестр, руководить которым будет шоумен Александр Пушной. Чтобы поучаствовать в данном «движущемся ансамбле», нужно одновременно играть на любом громком инструменте и катиться на лыжах или сноуборде. И, конечно, делать это без вреда себе и окружающим.

Второй рекорд тоже довольно необычен. Организаторы попытаются устроить самый массовый заезд в купальниках, побив прошлогодний рекорд в 500 человек. Для участия нужно будет надеть купальник, носки, очки и проехаться на лыжах либо сноуборде.

Однако этим карнавал не ограничится. Организаторы заявили, что в этот раз «BoogelWoogel» по размаху будет напоминать Олимпиаду, только по развлечениям и сумасбродству.

Прыжки на лыжах и сноубордах в бассейн, битва танцоров «Снежный Батл», турнир по пляжному волейболу на снегу, спуск с горы на самодельных «болидах» — далеко не все, что ждет участников фестиваля. И все это веселье будет сопровождаться огромным количеством разнообразной уличной еды, музыкальных выступлений и вечеринок.

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