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15:24 (мск), источник: Крым Press

ГИБДД Симферополя информирует об изменении движения на ул. Киевской

ГИБДД Симферополя информирует: В целях обеспечения безопасности дорожного движения и разгрузки потоков транспорта на пересечении улиц Киевской и Толстого с 6 февраля 2017 года изменено движение.

На перекрестке с улицей Толстого в настоящее время осуществляется движение по двум полосам в одну и другую сторону. На участке установлены соответствующие дорожные знаки. Согласно внесенным изменениям при движении по ул. Киевской со стороны площади Куйбышева в направлении площади Московской на пересечении с ул. Толстова запрещен поворот налево.

В связи с вышеизложенным просим всех водителей быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и руководствоваться установленными дорожными знаками. Отметим, перекресток ул. Киевской и Льва Толстого — один из самых проблемных. Любой поворот налево (что на Л. Толстого, что на ул. Троллейбусную) там сопряжен с пропуском встречного движения по двум полосам. И, к слову, поворот налево с Киевской на Толстого был запрещен. Потом это ограничение (при движении со стороны пл. Куйбышева) было снято. До этой недели.

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