ГИБДД Симферополя информирует об изменении движения на ул. Киевской

На перекрестке с улицей Толстого в настоящее время осуществляется движение по двум полосам в одну и другую сторону. На участке установлены соответствующие дорожные знаки. Согласно внесенным изменениям при движении по ул. Киевской со стороны площади Куйбышева в направлении площади Московской на пересечении с ул. Толстова запрещен поворот налево.

В связи с вышеизложенным просим всех водителей быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и руководствоваться установленными дорожными знаками. Отметим, перекресток ул. Киевской и Льва Толстого — один из самых проблемных. Любой поворот налево (что на Л. Толстого, что на ул. Троллейбусную) там сопряжен с пропуском встречного движения по двум полосам. И, к слову, поворот налево с Киевской на Толстого был запрещен. Потом это ограничение (при движении со стороны пл. Куйбышева) было снято. До этой недели.