Новороссийск окажется в центре урагана

По данным метеорологов Новороссийска, с 13.00 8 февраля и ночью и утром 9 февраля в Новороссийске ожидается ураганный ветер 35−38 м/с в сочетании с температурой воздуха -5° и ниже.

Местных жителей просят без необходимости не покидать зданий и помещений, ограничить выход на открытую территорию и передвижение на личном транспорте.

В Краснодаре 8—9 февраля временами возможны осадки, днем — небольшой снег, гололед, налипание мокрого снега. Температура ночью −3…−5°, днем 0…-2°.