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15:03 (мск), источник: Югополис

Новороссийск окажется в центре урагана

В Новороссийске ожидается ураганный ветер 35−38 м/с.

По данным метеорологов Новороссийска, с 13.00 8 февраля и ночью и утром 9 февраля в Новороссийске ожидается ураганный ветер 35−38 м/с в сочетании с температурой воздуха -5° и ниже.

Местных жителей просят без необходимости не покидать зданий и помещений, ограничить выход на открытую территорию и передвижение на личном транспорте.

В Краснодаре 8—9 февраля временами возможны осадки, днем — небольшой снег, гололед, налипание мокрого снега. Температура ночью −3…−5°, днем 0…-2°.

На Черноморском побережье в районе Анапа — Геленджик ожидается комплекс метеорологических явлений: усиление северо-восточного ветра с порывами до 30 м/с в сочетании с морозом -5 -7 градусов по Цельсию.

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