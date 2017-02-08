Новороссийск окажется в центре урагана
В Новороссийске ожидается ураганный ветер 35−38 м/с.
В Новороссийске ожидается ураганный ветер 35−38 м/с.
По данным метеорологов Новороссийска, с 13.00 8 февраля и ночью и утром 9 февраля в Новороссийске ожидается ураганный ветер 35−38 м/с в сочетании с температурой воздуха -5° и ниже.
Местных жителей просят без необходимости не покидать зданий и помещений, ограничить выход на открытую территорию и передвижение на личном транспорте.
В Краснодаре
На Черноморском побережье в районе Анапа — Геленджик ожидается комплекс метеорологических явлений: усиление