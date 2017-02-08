Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика»
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Участник знаменитой телевикторины найден мертвым (фото)
Муж за волосы удержал жену, упавшую с высоты
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
«Нам известно, что это за люди»: ДНР об убийцах Гиви
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
8Испанские демоны пробуждают весну
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
15:20 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловчан шокировали счета за коммуналку

Общественники разберутся.

Источник: УралИнформБюро

Свердловчане жалуются на сумасшедшие счета за коммуналку. В Общественную палату региона поступило более 600 писем от жителей области, в чьих квитанциях суммы подскочили на 10−20%, сообщил «Уралинформбюро» председатель Общественного совета при министерстве ЖКХ, секретарь ОП Среднего Урала Сергей Полыганов.

«Это ненормально, будем разбираться», — резюмировал он.

С нового года порядок начисления платы за коммунальные услуги существенно поменялся. В частности повышающий коэффициент 1,5 введен для тех домов, где не установлен общедомовой прибор учета, если техническая возможность для этого имеется. А в том случае, если в квартире никто не проживает, начисления за коммунальные услуги все равно проводятся по нормативам исходя из количества собственников. Ранее такие владельцы квартир получали счета только за общедомовые услуги и содержание жилья.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Уралу угрожает описторхоз
СМИ: Тюмень лишена чемпионата мира по биатлону 2021 года
Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья
Путин убежден в неизбежности прекрасного будущего России
Суд признал Навального виновным по «делу “Кировлеса”»
Эрнст назвал виновников нераскрытия «снежного» кольца на ОИ-2014
Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве
Кремль пообещал «жестко отреагировать» на угрозы Алексею Учителю
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые реальные впечатления Мы протестировали две самых интересных версии народного любимца
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Застройщики не сдали вовремя половину новостроек Москвы
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь