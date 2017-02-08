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15:28 (мск), источник: Вести - Омск

Студенты ОГИС требуют проверить общежитие на наличие вируса туберкулеза

Они уже создали онлайн-петицию, адресованную Министерству здравоохранения и Роспотребнадзору. По словам учащихся, причиной паники стало наличие опасной болезни у одного из студентов из африканского государства.

Студенты Омского Государственного Института Сервиса требуют проверить общежитие на наличие вируса туберкулеза. Они уже создали онлайн-петицию, адресованную Министерству здравоохранения и Роспотребнадзору. По словам учащихся, причиной паники стало наличие опасной болезни у одного из студентов из африканского государства. Сейчас он госпитализирован, однако сдавать анализы отправили только жителей соседних комнат, — обеспокоены студенты.

Бваланкай Нукуси Томпси, так же как и остальные иностранцы, проживали в закрытой секции. Тех, кто близко контактировал с африканцем, оказалось 10 человек. Среди них его сосед по комнате Кристиан Муккувейто. Сегодня ему в одиночестве приходиться изучать «великий» и «могучий». Кристиан переживает за судьбу друга и за свое здоровье.

С целью предотвращения распространения опасного заболевания в общежитие университета прибыли сотрудники Роспотребнадзора. Они проверили медицинские документы всех студентов и проконтролировали ход профилактических работ.

Тем временем, остальные студенты забили тревогу и создали он-лайн петицию в адрес регионального Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Они потребовали проверить общежитие на наличие вируса туберкулеза. Буквально за один день документ подписали более 160 человек.

Между тем, по словам заместителя министерства здравоохранения Омской области Марины Костенко, молодой человек не представляет опасности для окружающих.
Сейчас родственники и соседи по общежитию Бваланкая пьют лекарства для профилактики. Студенты, которые контактировали с больным африканцем, обязаны будут пройти флюорографическое обследование. Это касается и тех, кто не делал рентген в течении последних шести месяцев. Сам житель Конго сейчас находится в реанимации. Ему предстоит серьезная операция.

Пока неясно сможет ли Бваланкай окончить курсы русского языка. Вердикт вынесут медики. Если они решат, что сибирский климат наносит вред африканцу, то в продлении визы ему будет отказано и он будет восстанавливать здоровье уже в родном Конго.

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