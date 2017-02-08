Студенты ОГИС требуют проверить общежитие на наличие вируса туберкулеза
Они уже создали
Они уже создали
Студенты Омского Государственного Института Сервиса требуют проверить общежитие на наличие вируса туберкулеза. Они уже создали
Бваланкай Нукуси Томпси, так же как и остальные иностранцы, проживали в закрытой секции. Тех, кто близко контактировал с африканцем, оказалось 10 человек. Среди них его сосед по комнате Кристиан Муккувейто. Сегодня ему в одиночестве приходиться изучать «великий» и «могучий». Кристиан переживает за судьбу друга и за свое здоровье.
С целью предотвращения распространения опасного заболевания в общежитие университета прибыли сотрудники Роспотребнадзора. Они проверили медицинские документы всех студентов и проконтролировали ход профилактических работ.
Тем временем, остальные студенты забили тревогу и создали
Между тем, по словам заместителя министерства здравоохранения Омской области Марины Костенко, молодой человек не представляет опасности для окружающих.
Сейчас родственники и соседи по общежитию Бваланкая пьют лекарства для профилактики. Студенты, которые контактировали с больным африканцем, обязаны будут пройти флюорографическое обследование. Это касается и тех, кто не делал рентген в течении последних шести месяцев. Сам житель Конго сейчас находится в реанимации. Ему предстоит серьезная операция.
Пока неясно сможет ли Бваланкай окончить курсы русского языка. Вердикт вынесут медики. Если они решат, что сибирский климат наносит вред африканцу, то в продлении визы ему будет отказано и он будет восстанавливать здоровье уже в родном Конго.