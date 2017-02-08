Пять компаний Ростова обязали устранить санитарные нарушения в общественном транспорте

Санитарное состояние автобусов малой и большой вместимости проверили на остановках Центрального рынка и на Главном автовокзале представители департамента транспорта города, сообщает пресс-служба администрации.

«Проверено порядка 60 единиц транспортных средств, выявлены девять нарушений условий договоров, а также две единицы подвижного состава отстранены от пассажирских перевозок и сняты с линии для устранения выявленных нарушений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большее количество автобусов находилось в удовлетворительном состоянии. Автобусы малой вместимости имели недочеты, которые исправят в ближайшее время.