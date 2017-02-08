На станции метро «Горьковская» раздадут медицинские маски

На станции метро «Горьковская» в Нижнем Новгороде раздадут бесплатные медицинские маски, сообщает Роспотребнадзор по Нижегородской области.

9 февраля в 11.00 в вестибюле станции метро «Горьковская» пройдет социальная акция по борьбе с гриппом и ОРВИ. Пассажирам нижегородской подземки будут раздавать медицинские маски и расскажут о том, как правильно их использовать.

Горожанам напомнят о мерах профилактики сезонных заболеваний и о том, как вести себя в местах массового скопления людей. Медицинская маска, как сообщают специалисты, может помочь защититься от ОРВИ и гриппа, если правильно ее носить и регулярно менять.