В Казани незначительно потеплеет

Ночью температура в Казани составит 18−20 градусов ниже нуля, днем 9 февраля — минус 9−11 градусов. В республике дневные температуры в четверг составят 6−11 градусов мороза, на востоке — 12−17 градусов. Местами пройдет слабый снег. Ветер неустойчивый, слабый. На дорогах гололедица.

В целом по республике в пятницу, 10 февраля ожидается облачная, с прояснениями погода. В большинстве районов Татарстана пройдет снег, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. Ветер неустойчивый, слабый. Минимальная температура воздуха ночью 10−15 градусов ниже нуля, в восточных районах столбики термометров опустятся до минус 17−22 градусов. Максимальная температура воздуха днем — 4−9 градусов, в восточных районах до 15 градусов мороза. На дорогах гололедица.