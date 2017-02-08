Волгоградцы отметят День зимних видов спорта на катке

В столице региона 12 февраля отметят День зимних видов спорта, приуроченный к третьей годовщине проведения XXII Зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр в Сочи. Массовые мероприятия пройдут в Кировском и Дзержинском районах Волгограда.

В спортивном комплексе «Волчок» на ул. Никитина, 127 б торжественные мероприятия начнутся в 11:00. В программе: показательные выступления фигуристов, соревнования юных хоккеистов, мастер-классы и дискотека на коньках для всех желающих.

А в Дзержинском районе спортивный праздник состоится на катке «Новое поколение», расположенном по адресу ул. 8-й Воздушной Армии, 7. Там в 12:00 ждут студентов вузов и школьников, которые смогут увидеть показательные выступления юных фигуристов, а также узнать про опыт работы на сочинской Олимпиаде ребят из волонтерского центра «Прорыв». Затем гостей ждет массовое катание со множеством конкурсов и призов.