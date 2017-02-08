Депутат облдумы Владимир Ефимов вынужден топить снег в своем доме из-за отсутствия воды в частном секторе Ворошиловского района

В неприятную ситуацию попал даже депутат Волгоградской областной Думы Владимир Ефимов, проживающий здесь же. Вот что он рассказал об аварии на своей страничке в Фейсбуке (орфография и правописание автора соблюдены):

«В 21 веке топим снег на плите. В части Ворошиловского р-на почти сутки нет воды. Подвоза нет, обещаниями кормят каждый час.

На сайте (ООО «Концессии Водоснабжения» — прим. авто.) информации нет. Многомиллиардный инвестор не может устранить банальную течь на ул. Диккенса с 3.02. Деньги покончались? Или еще повышенную плату за воду не собрали?