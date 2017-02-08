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17:25 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Депутат облдумы Владимир Ефимов вынужден топить снег в своем доме из-за отсутствия воды в частном секторе Ворошиловского района

В частном секторе в Ворошиловском районе Волгограда из-за аварии на водоводе диаметром 100 мм на улице Диккенса жители частных домов были вынуждены топить снег из-за отсутствия воды в течение суток.

В неприятную ситуацию попал даже депутат Волгоградской областной Думы Владимир Ефимов, проживающий здесь же. Вот что он рассказал об аварии на своей страничке в Фейсбуке (орфография и правописание автора соблюдены):

«В 21 веке топим снег на плите. В части Ворошиловского р-на почти сутки нет воды. Подвоза нет, обещаниями кормят каждый час.

На сайте (ООО «Концессии Водоснабжения» — прим. авто.) информации нет. Многомиллиардный инвестор не может устранить банальную течь на ул. Диккенса с 3.02. Деньги покончались? Или еще повышенную плату за воду не собрали?

Складывается впечатление (из многолетних наблюдений), что в МУПах и прочих «пупах» Волгограда постоянно живет гадкий вирус раздолбайства и бесхозяйственности. И вот, приходит вроде-бы приличный инвестор, с именем и деньгами, и даже продвинутыми технологиями… Бац, и в течение короткого периода вирус вживляется в прогрессивное крепкое тело инвестора и превращает его в старый, добрый и гнилой ПУП (полный управленческий пофигизм). Болезни МУПа вживлены. Инвестор превращен в средне-серую кампашку, не выделяющуюся на фоне остальных местных «талантов».

В пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения» ВДТВ прокомментировали ситуацию.

Заявка по адресу улица Диккенса поступила 7.02 в 18:45. Обнаружена течь из земли на водоводе диаметром 100 мм. Участок трубы сгнил полностью и восстановлению не подлежит. В данный момент на объекте ведутся работы. Поврежденный участок выводится из системы и будет заменен на новый. Сейчас решается вопрос о восстановлении водоснабжения жителей в ближайшее время в обход поврежденного участка водовода.

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