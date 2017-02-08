Депутат облдумы Владимир Ефимов вынужден топить снег в своем доме из-за отсутствия воды в частном секторе Ворошиловского района
В частном секторе в Ворошиловском районе Волгограда
В частном секторе в Ворошиловском районе Волгограда
В неприятную ситуацию попал даже депутат Волгоградской областной Думы Владимир Ефимов, проживающий здесь же. Вот что он рассказал об аварии на своей страничке в Фейсбуке (орфография и правописание автора соблюдены):
«В 21 веке топим снег на плите. В части Ворошиловского
На сайте (ООО «Концессии Водоснабжения» — прим. авто.) информации нет. Многомиллиардный инвестор не может устранить банальную течь на ул. Диккенса с 3.02. Деньги покончались? Или еще повышенную плату за воду не собрали?
Складывается впечатление (из многолетних наблюдений), что в МУПах и прочих «пупах» Волгограда постоянно живет гадкий вирус раздолбайства и бесхозяйственности. И вот, приходит
В
Заявка по адресу улица Диккенса поступила 7.02 в 18:45. Обнаружена течь из земли на водоводе диаметром 100 мм. Участок трубы сгнил полностью и восстановлению не подлежит. В данный момент на объекте ведутся работы. Поврежденный участок выводится из системы и будет заменен на новый. Сейчас решается вопрос о восстановлении водоснабжения жителей в ближайшее время в обход поврежденного участка водовода.