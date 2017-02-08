В Антарктике от ледника откалывается огромный айсберг

Источник: NASA

Трещина распространяется по территории ледника со скоростью около 15 километров в месяц; до края ледника осталось примерно 20 километров. Исследователи ожидают, что в ближайшие месяцы от ледника отколется гигантский айсберг, один из крупнейших в истории. «Медуза» рассказывает, что происходит на леднике Ларсена прямо сейчас.

Трещина на шельфовом леднике Ларсена C, 10 ноября 2016 года. Фото: John Sonntag/NASA | Источник: NASA

Шельфовый ледник Ларсена — четвертый по величине в Антарктике. Площадь ледника — точнее, того, что от него осталось — составляет 48 тысяч квадратных километров. До недавнего времени ледник состоял из трех крупных частей — A, B и С, и нескольких поменьше. Отдельные его регионы образовались более 10 тысяч лет назад, открыли ледник в конце XIX века. В начале 1990-х ученые зафиксировали процесс распада ледника: в 1995 году исчез участок A, а в 2002-м начал разрушаться ледник Ларсена B. Эти процессы связывают с глобальным потеплением: ледник омывается морем и фактически плавает в море Уэддела — поэтому подвержен влиянию более теплого климата.

Трещина на шельфовом леднике Ларсена C, 10 ноября 2016 года. Фото: John Sonntag/NASA | Источник: NASA

Летом 2016 года начала резко расти гигантская трещина на леднике Ларсена C. Остаток ледника считали стабильным объектом, хотя угроза его распада также отмечалась. За ледником трудно наблюдать: над ним часто облачно, и ученые иногда месяцами не получают данные со спутников. С 2014 года исследованием Ларсена C занимается британская группа ученых Project MIDAS, которая изучает связь процессов в Антарктике с глобальным потеплением. В августе 2016-го ученые объявили, что трещина, за которой они наблюдали несколько лет, начала стремительно увеличиваться как в длину, так и ширину, а дальнейшее ее продвижение может привести к угрозе образования гигантского айсберга площадью пять тысяч квадратных километров. В отдельных районах ширина трещины достигает трех километров, пространство между краями заполнено водой, пишет The New York Times.

Вид на шельфовый ледник Ларсена, 2004 год. Фото: Jim Ross/NASA | Источник: NASA

Айсберг отколется от ледника Ларсена C в ближайшие месяцы. Лед, находящийся между трещиной и краем ледника, недостаточно крепкий, чтобы сдержать процесс образования айсберга — в ближайшие месяцы около пяти тысяч километров льда отделятся от ледника. Высота айсберга над поверхностью воды составит около 200 метров, максимальная глубина подводной части — до километра. Когда именно отколется айсберг, предугадать невозможно. Это событие существенно изменит облик Антарктического полуострова и поставит под угрозу существование остальной части ледника Ларсена C, который после потери примерно 10% своей поверхности станет более уязвимым и может исчезнуть — как и ледники Ларсена A и B.

Край ледника Ларсена, 2009 год. Фото: Michael Studinger/Lamont-Doherty Earth Observatory | Источник: NASA