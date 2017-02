В Антарктике от ледника откалывается огромный айсберг

Трещина на шельфовом леднике Ларсена C, 10 ноября 2016 года. Фото: John Sonntag/NASA | Источник:

Трещина на шельфовом леднике Ларсена C, 10 ноября 2016 года. Фото: John Sonntag/NASA | Источник: NASA

Летом 2016 года начала резко расти гигантская трещина на леднике Ларсена C. Остаток ледника считали стабильным объектом, хотя угроза его распада также отмечалась. За ледником трудно наблюдать: над ним часто облачно, и ученые иногда месяцами не получают данные со спутников.

С 2014 года исследованием Ларсена C занимается британская группа ученых Project MIDAS, которая изучает связь процессов в Антарктике с глобальным потеплением. В августе 2016-го ученые объявили, что трещина, за которой они наблюдали несколько лет, начала стремительно увеличиваться как в длину, так и ширину, а дальнейшее ее продвижение может привести к угрозе образования гигантского айсберга площадью пять тысяч квадратных километров. В отдельных районах ширина трещины достигает трех километров, пространство между краями заполнено водой, пишет The New York Times.