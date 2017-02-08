В Антарктике от ледника откалывается огромный айсберг
В Антарктике на территории шельфового ледника Ларсена в последние годы появилась огромная трещина — ее длина уже превышает 160 километров.
В Антарктике на территории шельфового ледника Ларсена в последние годы появилась огромная трещина — ее длина уже превышает 160 километров.
Трещина распространяется по территории ледника со скоростью около 15 километров в месяц; до края ледника осталось примерно 20 километров. Исследователи ожидают, что в ближайшие месяцы от ледника отколется гигантский айсберг, один из крупнейших в истории. «Медуза» рассказывает, что происходит на леднике Ларсена прямо сейчас.
Шельфовый ледник Ларсена — четвертый по величине в Антарктике. Площадь ледника — точнее, того, что от него осталось — составляет 48 тысяч квадратных километров. До недавнего времени ледник состоял из трех крупных частей — A, B и С, и нескольких поменьше. Отдельные его регионы образовались более 10 тысяч лет назад, открыли ледник в конце XIX века.
В начале 1990-х ученые зафиксировали процесс распада ледника: в 1995 году исчез участок A, а в 2002-м начал разрушаться ледник Ларсена B. Эти процессы связывают с глобальным потеплением: ледник омывается морем и фактически плавает в море Уэддела — поэтому подвержен влиянию более теплого климата.
Летом 2016 года начала резко расти гигантская трещина на леднике Ларсена C. Остаток ледника считали стабильным объектом, хотя угроза его распада также отмечалась. За ледником трудно наблюдать: над ним часто облачно, и ученые иногда месяцами не получают данные со спутников.
С 2014 года исследованием Ларсена C занимается британская группа ученых Project MIDAS, которая изучает связь процессов в Антарктике с глобальным потеплением. В августе 2016-го ученые объявили, что трещина, за которой они наблюдали несколько лет, начала стремительно увеличиваться как в длину, так и ширину, а дальнейшее ее продвижение может привести к угрозе образования гигантского айсберга площадью пять тысяч квадратных километров. В отдельных районах ширина трещины достигает трех километров, пространство между краями заполнено водой, пишет The New York Times.
Айсберг отколется от ледника Ларсена C в ближайшие месяцы. Лед, находящийся между трещиной и краем ледника, недостаточно крепкий, чтобы сдержать процесс образования айсберга — в ближайшие месяцы около пяти тысяч километров льда отделятся от ледника.
Высота айсберга над поверхностью воды составит около 200 метров, максимальная глубина подводной части — до километра. Когда именно отколется айсберг, предугадать невозможно. Это событие существенно изменит облик Антарктического полуострова и поставит под угрозу существование остальной части ледника Ларсена C, который после потери примерно 10% своей поверхности станет более уязвимым и может исчезнуть — как и ледники Ларсена A и B.
Никакой связи между трещиной и глобальным потеплением нет. Как пишут исследователи из Project MIDAS, трещина на леднике Ларсена C образовалась бы и без человека: причины ее происхождения, похоже, сугубо естественные, а условия для возникновения сформировывались десятилетиями. На уровень моря отделение айсберга не повлияет — он и так уже находится в воде. Что будет с айсбергом, также не до конца ясно: он может остаться рядом с Антарктическим полуостровом на десятилетия, но не исключен вариант, что глыба (или глыбы, если айсберг распадется на части) последует за морскими течениями и в конце концов растает.
Павел Борисов