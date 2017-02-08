В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

Возглавляет организацию бывший глава Кинельской межрайонной прокуратуры, экс-прокурор Комсомольского района Тольятти Анатолий Стольников. Также среди учредителей бизнесмены Анзор Апшев, Игорь и Татьяна Коржиковы.

В организации заявляют, что основная деятельность комитета направлена на сбор информации о фактах коррупции, ее анализ и передача в правоохранительные органы, а также общественный контроль за ходом расследования коррупционных дел.

Кроме того общественники планируют оказывать юридические и консультационные услуги, заниматься поддержкой ветеранов-силовиков и их семей, оказывать благотворительную поддержку правоохранительным органам.

«Деятельность комитета направлена на то, чтобы увеличить степень ответственности чиновников за свою работу, сделав ее более прозрачной и подконтрольной», — заявляют в организации.

Сообщается, что комитет «тесно взаимодействует с правовым центром программы «Человек и Закон».

В организации сформирован юридический отдел по работе с гражданами.

В общественной приемной также можно обращаться по вопросам вступления в организацию.

Приемная расположена по адресу: Кинель, ул. Орджоникидзе, д. 121 «Б» каб. 4. Телефоны: (84663) 6−13−00, (846) 972−45−67, (927) 692−45−67.