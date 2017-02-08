В Уфе синоптики прогнозируют понижение температуры
С 9 по 11 февраля ночью столбики термометров опустятся до минус 33-х градусов. Днем будет потеплее — минус 22.
С 9 по 11 февраля ночью столбики термометров опустятся до минус 33-х градусов. Днем будет потеплее — минус 22.
«Служба спасения 112» рекомендует воздержаться от дальних поездок и одеваться по погоде. На самых оживленных участках трасс региона уже развернуты мобильные пункты обогрева.
По данным Минздрава республики, случаев обморожения пока не зарегистрировано.